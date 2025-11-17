Buyuk Britaniya qochqinlar uchun migratsiya qoidalarini kuchaytirmoqda
Bundan tashqari, ularning maqomi har 30 oyda ko‘rib chiqiladi. Bu haqda Buyuk Britaniya Ichki ishlar vaziri Shabana Mahmud The Sunday Times gazetasiga bergan intervyusida ma’lum qildi.
O‘zgarishlar mamlakatga noqonuniy ravishda, masalan, qayiqlarda yoki yuk mashinalarida kelgan migrantlarga, shuningdek, vizalari muddati tugaganidan keyin boshpana so‘rab murojaat qilganlarga ta’sir qiladi.
Yangi qonun qabul qilinishi bilan Buyuk Britaniya Yevropada doimiy yashash uchun arizalarni kutish muddati eng uzoq bo‘lgan mamlakatlardan biriga aylanadi. Hozirda Daniya bu borada dunyoda yetakchilik qilmoqda, kutish muddati — sakkiz yil. Mamlakatga qonuniy ravishda kelganlar uchun doimiy yashash uchun ariza berish muddati 10 yilni tashkil qiladi.
Shabana Mahmud shuningdek, davlatning boshpana izlovchilarga moliyaviy yordam ko‘rsatish majburiyatini bekor qilish rejalarini e’lon qildi. O‘zini ta’minlay oladigan, ammo buni qila olmaydiganlar ijtimoiy uy-joy va nafaqa olish huquqidan mahrum bo‘ladilar. Jinoyat sodir etganlar ham yordamdan mahrum bo‘ladilar.
Bundan tashqari, qochqin maqomi har 30 oyda qayta ko‘rib chiqiladi va xavfsiz deb topilgan mamlakatlar fuqarolari o‘z vatanlariga qaytariladi. Mahmud boshpana olgan ko‘plab qochqinlar Buyuk Britaniyada doimiy ravishda qolishini ta’kidladi.
2005 yilda Leyboristlar hukumati tomonidan qabul qilingan qonunchilikka ko‘ra, qochqinlar hozirda Buyuk Britaniyada besh yil bo‘lgandan keyin muddatsiz ruxsat olish uchun ariza berishlari mumkin, bu ularga ijtimoiy yordam va nafaqalar, shuningdek, fuqarolik olish imkonini beradi.
