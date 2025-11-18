12:38, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Буюк Британия ҳукумати муҳожирлардан тақинчоқларни мусодара қилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Буюк Британия ҳукумати ноқонуний муҳожирларнинг заргарлик буюмлари ва бошқа мол-мулкини турар жой учун тўлов сифатида мусодара қилишни бошлаши мумкин, деб хабар беради Financial Times.
Нашрнинг ёзишича, бу ғоя пули бор муҳожирларга мустақил яшаш ва ҳаражатларини қоплаш имконини беради.
Ички ишлар вазири ўринбосари Алекс Норрис бу чора никоҳ узуклари каби заргарлик буюмларига таъсир қилмаслигини тушунтириб, қимматбаҳо заргарлик буюмлари чегарада мусодара қилинмаслигини айтди.
“Кимдир чамадон тўла тилла узук билан келса, вазият бошқача бўлади”, - деди у.