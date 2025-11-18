OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:38, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Буюк Британия ҳукумати муҳожирлардан тақинчоқларни мусодара қилиши мумкин

    ASTANA. Kazinform — Буюк Британия ҳукумати ноқонуний муҳожирларнинг заргарлик буюмлари ва бошқа мол-мулкини турар жой учун тўлов сифатида мусодара қилишни бошлаши мумкин, деб хабар беради Financial Times.

    зергерлік бұйым
    Фото: Өзбекстанның Кеден комитеті

    Нашрнинг ёзишича, бу ғоя пули бор муҳожирларга мустақил яшаш ва ҳаражатларини қоплаш имконини беради.

    Ички ишлар вазири ўринбосари Алекс Норрис бу чора никоҳ узуклари каби заргарлик буюмларига таъсир қилмаслигини тушунтириб, қимматбаҳо заргарлик буюмлари чегарада мусодара қилинмаслигини айтди.

    “Кимдир чамадон тўла тилла узук билан келса, вазият бошқача бўлади”, - деди у.

    Теглар:
    Буюк Британия Олтин Жаҳон янгиликлари Миграция Мигрантлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!