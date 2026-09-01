Burabayda yoqilg‘i bilan ishlaydigan suv transportiga cheklov qo‘yiladi
ASTANA. Kazinform — Burabayda «Pana Sayakhat» eko-transport tizimi ishga tushirildi. Endi sayyohlar elektr qayiqlarda tashiladi, deb xabar beradi Qozog‘iston turizm milliy qo‘mitasi matbuot xizmati.
Burabayda yangi «Pana Sayakhat» transport tizimining dastlabki bosqichi ishga tushirildi. Ushbu tashabbus milliy parkdagi transport yukini kamaytirish va sayyohlarga ekologik toza transport yo‘nalishlarini taqdim etishga qaratilgan.
Loyiha doirasida parkning og‘ir yuklangan joylaridan tashqarida, asosan Oynako‘l yaqinida oraliq avtoturargohlar ochiladi, bu yerda sayohatchilar shaxsiy transport vositalarini tashqarida qoldirib, park ichida eko-transportda sayohat qilishlari mumkin bo‘ladi.
Yangi tizimning asosiy asosi elektr qayiqlardir. Birinchi suv yo‘nalishi Oynako‘l va Bo‘lektauni bog‘laydi. Kelajakda oraliq to‘xtash joylari bo‘lgan aylanma yo‘lni ochish rejalashtirilgan.
— Dam olish kunlari Burabayga haftasiga taxminan 30 ming transport vositasi kiradi. Faqatgina Bo‘lektau kuzatuv maydonchasiga har kuni 5 mingdan ortiq kishi tashrif buyuradi, ularning aksariyati shaxsiy transport vositalarida. Milliy park ichida bunday oqimga bardosh bera oladigan avtoturargoh qurishning iloji yo‘q. Shuning uchun asosiy transport oqimini ochiq avtoturargohlar va jamoat transportiga yo‘naltirish kerak, — deya ta’kidladi loyiha tashkilotchilari.
Yangi suv transporti to‘liq elektr energiyasi bilan ishlaydi. Bu atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishini va ko‘l suvining yoqilg‘i qoldiqlari bilan ifloslanish xavfini yo‘q qiladi. Kelgusi yildan boshlab Burabay ko‘lida an’anaviy yoqilg‘ida ishlaydigan suv transportidan foydalanishni cheklash rejalashtirilgan.
Dastlabki bosqich tizim to‘liq ishga tushirilgunga qadar yo‘nalishlarni optimallashtirish, xavfsizlik talablarini yaxshilash va yo‘lovchilar oqimini baholash imkonini beradi.
Eslatib o‘tamiz, Almati, Burabay va Mang‘istau: Qozog‘iston turizmining eng muhim markazlari.