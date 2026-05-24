Bugun yettita shaharda havo sifati yomonlashadi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 24-may kuni Jezqazg‘an, Oral, Aqto‘be, Almatida, kechasi esa Qarag‘andi, Balqash va Temirtauda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 23-25-may kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.