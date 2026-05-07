Бугун — Ватан ҳимоячилари куни
ASTANА. Кazinform – Бугун Қозоғистонда Ватан ҳимоячилари куни нишонланади.
1992 йил 7 майда Қозоғистон Республикаси Президентининг Қуролли Кучларни ташкил этиш тўғрисидаги 745-сонли Фармони эълон қилинди. Фармонда ички қуролли кучларни шакллантириш ва улар учун тегишли шароитларни яратиш зарурлиги айтилган. Бу — мамлакатда тинчликни ҳимоя қилаётган ва тинчликни таъминлаётган ҳарбий хизматчиларни табриклаш ва ҳурмат қилиш куни.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон Қуролли кучлари сафларида эркаклар билан бир қаторда аёллар ҳам тенг ҳуқуқли хизмат қилишади. Уларнинг аксарияти офицер унвонига эга. Шунинг учун Ватан ҳимоячилари куни ҳарбий хизматдаги аёллар учун ҳам байрамдир.
Қозоғистон армияси таркибига қуруқликдаги қўшинлар, ҳаво ҳужумидан мудофаа қўшинлари ва денгиз кучлари киради.
2012 йилда 7 май байрам куни деб эълон қилинди ва дам олиш куни ҳисобланади. Шуни таъкидлаш керакки, ушбу муҳим кун арафасида таниқли мутахассисларга ҳарбий унвонларни бериш ва таниқли ҳарбий хизматчиларга мукофотларни топшириш анъанага айланган.
Шу муносабат билан, 6 май куни Ақордада Ватан ҳимоячилари кунига бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди. Давлат раҳбари — Қозоғистон Қуролли Кучлари Олий Бош қўмондони Қасим-Жомарт Тоқаев қўмондонлар ва аскарларни Ватан ҳимоячилари куни ва Ғалаба куни билан табриклади.
– Икки байрамнинг - моҳияти уйғун, ибрати - муштарак. Ушбу байрамларда мамлакатимизнинг қаҳрамонлик анъаналари кенг улуғланади. Шу кунларда биз халқимиз ҳимоячилари бўлган эркакларга ҳурмат бажо келтирамиз. Шунингдек, даҳшатли урушда Ватан учун жон фидо қилган қаҳрамонлар руҳига ҳам ҳурмат бажо келтирамиз. Қозоқлар қаҳрамон халқ, оқ найзанинг учи ва оқ билакнинг кучи билан чегараларини мустаҳкамлаган жасур миллатдир. Қаҳрамон аждодларимиз мамлакат тақдири хавф остида бўлганида битта байроқ остида тўпланишган. Улар бирликни мустаҳкамладилар ва халқини душмандан ҳимоя қилдилар. Улар кенг даштни кўз қорачиғидек асраб-авайладилар ва авлодларига ишониб топширдилар. Бу ишончга содиқ бўлиш бизнинг муқаддас бурчимиздир. Қозоғистоннинг бўлинмас халқи буни яхши тушунади. Наврўздаги конституциявий ислоҳот бунинг яққол исботидир. Сиёсий кампания давомида биз тарихий танловимизни, аввало, ёш авлод олдидаги чуқур масъулиятни ҳис қилиб қилдик. Биз ҳаммамиз бир мамлакатга айландик ва янги Конституция қабул қилдик. Буни миллат келажагига бевосита таъсир қиладиган жуда муҳим қарор деб аташ нотўғри бўлмайди, — деди Президент.
Давлат раҳбари бугунги кунда армияни замонавий талабларга мувофиқ мустаҳкамлаш ва мамлакат мудофаа қобилиятини ошириш учун барча зарур чоралар кўрилаётганига эътибор қаратди.
— Хавфсизлик масалалари, мамлакат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, хизматларнинг обрўсини ошириш давлатнинг асосий устувор вазифалари ҳисобланади. Сўнгги йилларда ҳарбий хизматчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ва махсус кучлар кенг қўллаб-қувватланмоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу байрам муносабати билан Астанада ҳарбий хизматни тарғиб қилиш ва ватанпарварлик қадриятларини мустаҳкамлашга қаратилган бой дастур бўлиб ўтади.