Bugun Qozog‘istonning aksariyat hududlarida havo isiydi — sinoptiklar
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» 31-may uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli respublikaning aksariyat qismida beqaror ob-havo saqlanib qoladi. Momaqaldiroq bo‘lishi va yomg‘ir yog‘ishi, shimolda do‘l yog‘ishi va g‘arbda bo‘ronlar bo‘lishi kutilmoqda. Faqat sharq va mamlakat markazida yog‘ingarchiliksiz ob-havo bo‘ladi.
Respublika bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, janubda chang bo‘ronlari bo‘ladi. Kechasi va ertalab mamlakatning janubi-g‘arbi, shimoli-g‘arbi va shimolida tuman kuzatiladi.
Turkiston viloyatida havo juda issiq bo‘ladi va havo harorati 41℃ga yetadi. Jambil viloyatida — 38℃, Almati viloyatida — 35℃, shimolda, viloyat markazida — 38℃, Jetisu, Ulitau va Pavlodar viloyatlarida — 35-37℃, Abay viloyatining janubida — 36℃ bo‘lishi taxmin qilinmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda 30-may — 1-iyun kunlari ob-havo o‘zgaruvchan bo‘lishi haqida xabar bergan edik.