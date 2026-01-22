Bugun Qozog‘istonning 13 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatda havo sifatiga oid prognozini e’lon qildi.
— 2026-yil 22-yanvarda Ko‘kshetau, Pavlodar, Qarag‘andi, Temirtau, Balqash, Jezqazg‘an, Oral, Atirau, Aqto‘be, O‘skemen, Semey, Ridder, Almati shaharlarida havoning ifloslanishining noqulay meteorologik sharoitlari kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning to‘planishiga ta’sir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 21-yanvar kuni Qozog‘istonning 12 ta shahrida havosi yomonlashishi haqida xabar bergan edik.