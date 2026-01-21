OZ
    Bugun Qozog‘istonning 10 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifatiga oid prognozini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    — 2026-yil 21-yanvarda Ko‘kshetau, Pavlodar, Qarag‘andi, Temirtau, Balqash, Jezqazg‘an, Oral, Atirau, Aqto‘be, Almati shaharlarida havoning ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilingan, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosiningsirt qatlamida zararli (ifloslovchi) moddalarning to‘planishiga ta’sir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar davomida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 20-22-yanvar kunlari Qozog‘istonning aksariyat hududlarida qor yog‘ib, bo‘ron bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

