OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 20 Январь 2026 | GMT +5

    20-22-yanvar kunlari Qozog‘istonning aksariyat hududlarida qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — 20-22-yanvar kunlari Qozog‘istonning aksariyat hududlarida atmosfera frontlari ta'sirida qor yog‘ishi, bo‘ron va kuchli shamol bo‘lishi kutilmoqda.

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Mamlakat janubida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi, 22-yanvar kuni esa tog‘li hududlarda kuchli qor yog‘ishi kutilmoqda. Respublika bo‘ylab tuman tushadi, mamlakat janubi va janubi-sharqida esa yaxvonlik hosil bo‘ladi.

    22-yanvar kuni respublikaning shimoliy yarmiga sovuq antisiklon ta'sir qiladi va bu hududlarda havo harorati kechasi 25–38 daraja, kunduzi 20–30 darajagacha pasayadi.

    Qozog‘istonning g‘arbi, janubi-g‘arbi, janubi va janubi-sharqida havo harorati asta-sekin ko‘tariladi: janubiy hududlarda kunduzi havo harorati 5 darajadan sovuqdan 3 darajagacha iliq, tog‘li hududlarda 8-13 daraja sovuq va g‘arbiy hududlarda 5-13 daraja sovuq bo‘lishi kutilmoqda.

    Eslatib o‘tamiz, 19-yanvar kuni Qozog‘iston bo‘yicha sovuq kuchayib, bo‘ron bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!