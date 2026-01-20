20-22-yanvar kunlari Qozog‘istonning aksariyat hududlarida qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — 20-22-yanvar kunlari Qozog‘istonning aksariyat hududlarida atmosfera frontlari ta'sirida qor yog‘ishi, bo‘ron va kuchli shamol bo‘lishi kutilmoqda.
Mamlakat janubida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi, 22-yanvar kuni esa tog‘li hududlarda kuchli qor yog‘ishi kutilmoqda. Respublika bo‘ylab tuman tushadi, mamlakat janubi va janubi-sharqida esa yaxvonlik hosil bo‘ladi.
22-yanvar kuni respublikaning shimoliy yarmiga sovuq antisiklon ta'sir qiladi va bu hududlarda havo harorati kechasi 25–38 daraja, kunduzi 20–30 darajagacha pasayadi.
Qozog‘istonning g‘arbi, janubi-g‘arbi, janubi va janubi-sharqida havo harorati asta-sekin ko‘tariladi: janubiy hududlarda kunduzi havo harorati 5 darajadan sovuqdan 3 darajagacha iliq, tog‘li hududlarda 8-13 daraja sovuq va g‘arbiy hududlarda 5-13 daraja sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
