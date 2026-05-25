Bugun Qozog‘istonning oltita shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 25-may kuni Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Temirtau, Atirau, Aqto‘be va Almati shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 24-may kuni Qozog‘istonning yettita shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.