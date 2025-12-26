08:35, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashishi mumkin
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 2025 yil 26 dekabrda Aqto‘be shahrida va kechasi Atirau shahrida havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plamidir.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 25—27-dekabr kunlari Qozog‘istonda 30°C sovuq bo‘ladi.