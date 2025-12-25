OZ
    25—27-dekabr kunlari Qozog‘istonda 30°C sovuq bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 25–27-dekabr kunlari uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Yaqin kunlarda Qozog‘iston hududi bo‘ylab faol shimoli-g‘arbiy siklon harakatlanadi. Natijada yog‘ingarchilik bo‘ladi, janubiy hududlarda qor yog‘adi va ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi.

    26-dekabr kuni janubiy va janubi-sharqiy hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda. Respublikaning aksariyat qismida izg‘irin va kuchli shamol bo‘ladi, g‘arbiy va janubiy hududlarda esa yaxvonlik hosil bo‘ladi.

    Biroq, 27-dekabr kuni siklon sovuq g‘arbiy antisiklon bilan almashadi, bu esa yog‘ingarchilikni asta-sekin to‘xtatadi va havo haroratini pasaytiradi. Kechasi sovuq shimoli-g‘arbiy va shimoliy hududlarda -25…-30°C gacha, sharqda esa -22…-30°C gacha tushadi.

    Eslatib o‘tamiz, 24-dekabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida bo‘ron va yaxvonlik bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

