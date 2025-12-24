OZ
    Qozog‘istonning aksariyat qismida bo‘ron va yaxvonlik bo‘lishi kutilmoqda – Qazgidromet

    ASTANA. Kazinform – Bugun, 24-dekabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida shimoli-g‘arbiy siklon va unga bog‘liq atmosfera frontal qismlarining ta’siri saqlanib qoladi, deb xabar beradi Qazgidromet.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, bir qator hududlarda qor bo‘ronlari bo‘ladi.

    Mamlakatning shimoli, g‘arbi va janubi-g‘arbida qor va yomg‘ir shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi. Shuningdek, Qozog‘istonning janubi, janubi-sharqi va sharqida antisiklon ta’siri tufayli yog‘ingarchiliksiz quruq ob-havo saqlanib qoladi.

    Respublika bo‘ylab tuman, yaxvonlik va kuchli shamol kutilmoqda.

