08:35, 14 Январь 2026 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 2026-yil 14-yanvar kuni Almati va Qostanayda kechasi havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilinmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalar konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plami.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda yaqin kunlarda havo harorati -38 darajagacha pasayadi.