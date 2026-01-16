08:35, 16 Январь 2026 | GMT +5
Bugun Qozogʻistonning beshta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati boʻyicha oʻz prognozini eʼlon qildi.
“2026-yil 16-yanvarda Koʻkshetau, Pavlodar, Oʻskemen, Semey va Ridder shaharlarida havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda”, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalar konsentratsiyasiga hissa qoʻshadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, engil shamol, tuman, inversiya) majmuasi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, 15-17-yanvar kunlari Qozogʻistonda -40°C gacha sovuq boʻladi.