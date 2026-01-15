OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 15 Январь 2026 | GMT +5

    15-17-yanvar kunlari Qozogʻistonda -40°C gacha sovuq boʻladi

    ASTANA. Kazinform – 2026-yil 15-17-yanvar kunlari Qozogʻistonning aksariyat hududlarida havo haroratining pasayishi kutilmoqda. Bu haqda “Qazgidromet” RDK sinoptiklari xabar berishdi.

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Meteorologik prognozga koʻra, yangi antitsiklon mamlakatdagi ob-havoga taʼsir qiladi. Xususan, bu respublika boʻylab haroratning keskin pasayishiga olib keladi.

    15-yanvar kuni shimol va sharqda tungi havo harorati -30…-40°C gacha pasayadi. Janubda tungi harorat -5…-13°C, janubi-sharqda -8…-17°C va togʻli hududlarda -20…-25°C boʻladi.

    Bundan tashqari, 15–16-yanvar kunlari Qozogʻiston janubida qor yogʻadi, boʻron va yaxvonlik hosil boʻladi.

    16-17-yanvar kunlari janubi-sharqda kuchli qor, boʻron, tuman va yaxvonlik kutilmoqda.

    Eslatib oʻtamiz, 14-yanvar kuni Qozogʻistonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!