15-17-yanvar kunlari Qozogʻistonda -40°C gacha sovuq boʻladi
ASTANA. Kazinform – 2026-yil 15-17-yanvar kunlari Qozogʻistonning aksariyat hududlarida havo haroratining pasayishi kutilmoqda. Bu haqda “Qazgidromet” RDK sinoptiklari xabar berishdi.
Meteorologik prognozga koʻra, yangi antitsiklon mamlakatdagi ob-havoga taʼsir qiladi. Xususan, bu respublika boʻylab haroratning keskin pasayishiga olib keladi.
15-yanvar kuni shimol va sharqda tungi havo harorati -30…-40°C gacha pasayadi. Janubda tungi harorat -5…-13°C, janubi-sharqda -8…-17°C va togʻli hududlarda -20…-25°C boʻladi.
Bundan tashqari, 15–16-yanvar kunlari Qozogʻiston janubida qor yogʻadi, boʻron va yaxvonlik hosil boʻladi.
16-17-yanvar kunlari janubi-sharqda kuchli qor, boʻron, tuman va yaxvonlik kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, 14-yanvar kuni Qozogʻistonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.