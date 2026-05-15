Bugun Qozog‘istonning 4 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 15-may kuni Qozog‘istonning 4 ta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmoqda. Aholiga sayohatlarini rejalashtirishda ob-havo omillarini hisobga olish tavsiya etiladi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 15-may kuni Almati va Ko‘kshetauda, kechasi esa Astana va Aqto‘beda NMSH prognoz qilinmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
NMSH paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, yaqin kunlarda Qozog‘istonning ayrim hududlarida havo harorati 35 darajaga yetishi haqida xabar bergan edik.