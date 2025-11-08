08:36, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonda havo sovuq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 8 noyabr uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Atlantika sikloni tufayli Qozog‘istonning aksariyat qismida ob-havo beqaror bo‘ladi, yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmoqda, tuman, qor va shamol, past darajadagi bo‘ron kutilmoqda. Faqat respublikaning janubi va janubi-sharqida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi.
Kunduzgi havo haroratining asosiy fonida g‘arbda +5…+15°C, shimoli-g‘arbda 0…+10°C, shimol, sharq va markazda -3…+2°C, janub va janubi-sharqda +5…+15°C bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘ishi haqida xabar bergan edik.