Bugun mamlakatning beshta shahrida havo sifati yomonlashadi – Qazgidromet
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
29-iyul kuni Almati, kechasi Astana, Temirtau, Qarag‘andi va Qastanayda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 27-iyul kuni Astana, Almati va yana uchta shaharda havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.