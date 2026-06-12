Бугун Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — Яқин кунларда Қозоғистоннинг жанубий ҳудудларида иссиқ тўлқини давом этади, ҳаво ҳарорати +40°C гача кўтарилади.
Бундан ташқари, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёмғир ёғиши, момақалдироқ ва кучли шамол бўлиши кутилмоқда. Астана ва Алматида ҳам ёғингарчилик ва ўзгарувчан об-ҳаво кутилади. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабар берди.
Қозоғистон жанубида ҳаво иссиқ бўлади, ҳарорат +40°C га етади. Мамлакатнинг аксарият қисмида ёмғир ёғиши, момақалдироқ ва кучли шамол бўлиши кутилмоқда.
Астанада об-ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёмғир ёғиши мумкин. Шамол тезлиги секундига 9-14 метр, айрим жойларда 15-20 метргача кучаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси +14...+16°C, кундузи +25...+27°C бўлади.
Алматида ҳаво булутли бўлиб, ёмғир ёғиши, чақмоқ чақиши кутилмоқда. Шамол тезлиги секундига 3-8 метр, айрим жойларда 13 метргача етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +17...+19°C, кундузи +28...+30°C бўлади.