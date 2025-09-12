OZ
Тренд:
    08:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида кучли шамол ва туман тушиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – «Қазгидромет» 12 сентябрь, жума кунига мўлжалланган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    Туман / Тұман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Республиканинг аксарият ҳудудларида атмосфера фронтал қисмлари томонидан белгиланади.

    Синоптикларнинг маълум қилишича, Қозоғистоннинг шарқида ва жануби-ғарбида кучли ёмғир ёғиши, жанубий ва жануби-шарқида эса асосан қуруқ об-ҳаво кутилмоқда.

    Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб баъзи жойларда туман тушиши мумкин.

    Қостанай вилояти шимолида кечаси 2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
