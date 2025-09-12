08:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида кучли шамол ва туман тушиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – «Қазгидромет» 12 сентябрь, жума кунига мўлжалланган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Республиканинг аксарият ҳудудларида атмосфера фронтал қисмлари томонидан белгиланади.
Синоптикларнинг маълум қилишича, Қозоғистоннинг шарқида ва жануби-ғарбида кучли ёмғир ёғиши, жанубий ва жануби-шарқида эса асосан қуруқ об-ҳаво кутилмоқда.
Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб баъзи жойларда туман тушиши мумкин.
Қостанай вилояти шимолида кечаси 2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда.