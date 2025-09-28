OZ
Тренд:
    08:37, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда шамол кучайиб, ёмғир ёғади

    ASTANА. Кazinform – 28 сентябрь куни Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимолий циклон ва унга боғлиқ бўлган фронтал қисмларнинг таъсири сақланиб қолади, деб хабар беради Қазгидромет.

    об-ҳаво
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Аксарият ҳудудларда ёмғир ёғади, мамлакат жануби-шарқида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда.

    Шимолда кучли ёмғир ёғиб, ҳаво ҳарорати пасаяди. Қозоғистоннинг фақат жануби ва шарқида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда.

    - Республика бўйлаб шамол кучайиб, кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин.

    Шунингдек, бир қатор ҳудудларда ёнғин хавфи юқори бўлади, — деб ёзади синоптиклар.

    Ёнғин хавфи юқори:

    Ғарбий Қозоғистон вилоятининг шимолида,

    • Павлодар вилоятининг шарқида
    • Атирау вилоятининг шимоли-шарқида,
    • Манғистау вилоятининг жануби-шарқида,
    • Ақтўбе вилоятининг жанубида.

    Фавқулодда ёнғин хавфи:

    • Туркистон, Қизилўрда вилоятларида,
    • Атирау вилоятининг шимоли, жануби ва шарқида,
    • Жамбил вилоятининг ғарби, шимоли ва марказида,
    • Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарби, жануби ва шарқида,
    • Ақтўбе вилоятининг ғарби, шимоли, шимоли-шарқи ва марказида,
    • Алмати вилоятининг шимолида,
    • Қарағанди, Қостанай, Улитау вилоятларининг жанубида.

    Мутахассислар фуқароларни об-ҳаво маълумотларига эътибор қаратиш ва хавфсизлик чораларига риоя қилишга чақирмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
