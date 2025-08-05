OZ
    Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 539,54 тенге, сотиш — 541,86 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 623,92 тенге, сотиш — 629,02 тенге;

    — рубль 6,64 — 6,76 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 536,46 тенгедан сотиб олинади, 543,39 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 619,42 тенге, сотиш — 629,28 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,64 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 539,73 тенгедан сотиб олинади, 542,73 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 621,76 тенге, сотиш — 628,19 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 541,82 тенге, 1 евро – 627,1 тенге, 1 рубль – 6,78 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,35 тенгега пасайиб, 541,82 тенгени ташкил қилган.

