Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 488,09 тенге, сотиш — 494,97 тенге;
евро: сотиб олиш — 568,00 тенге, сотиш — 577,99 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 490,32 тенге, сотиш — 493,02 тенге;
евро: сотиб олиш — 571,28 тенге, сотиш — 576,72 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 490,91 тенге, сотиш — 493,02 тенге;
евро: сотиб олиш — 569,69 тенге, сотиш — 575,79 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,62 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 493,15 тенгега, 1 евро — 574,17 тенгега, 1 рубль — 6,77 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 2 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.