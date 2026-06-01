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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    доллар
    Фото: Sebaguir / FOTODOM

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 483,14 тенге, сотиш — 489,93 тенге;

    евро: сотиб олиш — 561,05 тенге, сотиш — 570,98 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,83 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 486,39 тенге, сотиш — 489,43 тенге;

    евро: сотиб олиш — 566,60 тенге, сотиш — 572,01 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 488,70 тенге, сотиш — 490,77 тенге;

    евро: сотиб олиш — 564,73 тенге, сотиш — 571,40 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,95 тенгега, 1 евро — 565,74 тенгега, 1 рубль — 6,83 тенгега тенг.

    Эслатиб ўтамиз, 29 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф