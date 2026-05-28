Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 475,07 тенге, сотиш — 481,97 тенге;
— евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 562,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,69 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,76 тенге, сотиш — 73,05 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 475,18 тенге, сотиш — 478,41 тенге;
— евро: сотиб олиш — 555,00 тенге, сотиш — 560,72 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,53 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,23 тенге, сотиш — 71,07 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков