    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 475,07 тенге, сотиш — 481,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 553,00 тенге, сотиш — 562,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,69 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,76 тенге, сотиш — 73,05 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 475,18 тенге, сотиш — 478,41 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 555,00 тенге, сотиш — 560,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,23 тенге, сотиш — 71,07 тенге.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Муаллиф