    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Фото: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 467,05 тенге, сотиш — 473,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,00 тенге, сотиш — 551,98 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,19 тенге, сотиш — 6,50 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,64 тенге, сотиш — 73,03 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 470,62 тенге, сотиш — 473,02 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 546,75 тенге, сотиш — 551,76 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 70,15 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф