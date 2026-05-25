Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 467,05 тенге, сотиш — 473,93 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542,00 тенге, сотиш — 551,98 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,19 тенге, сотиш — 6,50 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,64 тенге, сотиш — 73,03 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 470,62 тенге, сотиш — 473,02 тенге;
— евро: сотиб олиш — 546,75 тенге, сотиш — 551,76 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,49 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 70,15 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков