09:36, 14 Март 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 487.09 тенге, сотиш — 495.58 тенге;
- евро: сотиб олиш — 557.43 тенге, сотиш — 567.43 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 490.13 тенге, сотиш — 492.50 тенге;
- евро: сотиб олиш — 561.78 тенге, сотиш — 567.68 тенге;
- рубль: 6.02 - 6.18 тенге орасида сотилмоқда.
Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 490.24 тенге, сотиш — 492.31 тенге;
- евро: сотиб олиш — 561.66 тенге, сотиш — 569.17 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.09 тенге, сотиш — 6.19 тенге.
Дам олиш куни учун расмий айирбошлаш курслари қуйидагича: 1 доллар — 491.29 тенге, 1 евро — 562.92 тенге, 1 рубль — 6.1 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков