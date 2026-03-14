    09:36, 14 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 487.09 тенге, сотиш — 495.58 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 557.43 тенге, сотиш — 567.43 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 490.13 тенге, сотиш — 492.50 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 561.78 тенге, сотиш — 567.68 тенге;
    •  рубль: 6.02 - 6.18 тенге орасида сотилмоқда.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 490.24 тенге, сотиш — 492.31 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 561.66 тенге, сотиш — 569.17 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.09 тенге, сотиш — 6.19 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий айирбошлаш курслари қуйидагича: 1 доллар — 491.29 тенге, 1 евро — 562.92 тенге, 1 рубль — 6.1 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
