    09:37, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 510,86 тенге, сотиш — 514,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,14 тенге, сотиш — 599,15 тенге;

    — рубль 6,36-6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,03 тенге, сотиш — 515,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,12 тенге, сотиш — 600,14 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 510, 96 тенге, сотиш — 513,02 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,07 тенге, сотиш — 599,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 509,84 тенге, 1 евро — 595,75 тенге, 1 рубль — 6,47 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
