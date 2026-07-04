KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 472.00 тенге, сотиш — 479.00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540.00 тенге, сотиш — 550.00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.80 тенге, сотиш — 6.10 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69.31 тенге, сотиш — 74.18 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473.68 тенге, сотиш — 475.96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540.75 тенге, сотиш — 546.13 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,84 тенге, сотиш — 5,98 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,08 тенге, сотиш — 73,51 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 июль куни Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф