Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 472.00 тенге, сотиш — 479.00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540.00 тенге, сотиш — 550.00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5.80 тенге, сотиш — 6.10 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69.31 тенге, сотиш — 74.18 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473.68 тенге, сотиш — 475.96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540.75 тенге, сотиш — 546.13 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,84 тенге, сотиш — 5,98 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,08 тенге, сотиш — 73,51 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 3 июль куни Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси ҳақида хабар берган эдик.