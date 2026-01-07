OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 513,26 тенге, сотиш — 517,01 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,73 тенге, сотиш — 605,52 тенге;

    — рубль 6,19-6,37 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 510,18 тенге, сотиш — 517,12 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,25 тенге, сотиш — 605,34 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,11 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 518,38 тенге, сотиш — 516,25 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,43 тенге, сотиш — 603,26 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,35 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 512,83 тенге, 1 евро — 600,58 тенге, 1 рубль — 6,36 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

