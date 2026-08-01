Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469,14 тенге, сотиш — 475,85 тенге;
- евро: сотиб олиш — 536,96 тенге, сотиш — 546,95 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,60 тенге, сотиш — 5,80 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,50 тенге, сотиш — 73,28 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472,70 тенге, сотиш — 474,81 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542,26 тенге, сотиш — 547,51 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,60 тенге, сотиш — 5,75 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,62 тенге, сотиш — 71,08 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 31 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.