Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, жорий ўртача валюталар курси қуйидагича.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 469.03 тенге, сотиш — 476.00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 534.00 тенге, сотиш — 544.00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5.55 тенге, сотиш — 5.75 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473.36 тенге, сотиш — 475.62 тенге;
— евро: сотиб олиш — 539.52 тенге, сотиш — 544.87 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5.61 тенге, сотиш — 5.76 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 473.63 тенге, сотиш — 475.80 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538.63 тенге, сотиш — 544.04 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.73 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 474.63 тенге, 1 евро — 544.5 тенге, 1 рубль — 5.92 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 30 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.