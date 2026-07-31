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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, жорий ўртача валюталар курси қуйидагича.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 469.03 тенге, сотиш — 476.00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534.00 тенге, сотиш — 544.00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.55 тенге, сотиш — 5.75 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473.36 тенге, сотиш — 475.62 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 539.52 тенге, сотиш — 544.87 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.61 тенге, сотиш — 5.76 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 473.63 тенге, сотиш — 475.80 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538.63 тенге, сотиш — 544.04 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.73 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 474.63 тенге, 1 евро — 544.5 тенге, 1 рубль — 5.92 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Чимкент Иқтисодиёт Доллар Алмати Рубль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф