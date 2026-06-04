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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 486,01 тенге, сотиш — 492,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 565,03 тенге, сотиш — 574,99 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,27 тенге, сотиш — 6,57 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,48 тенге, сотиш — 73,62 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 487,69 тенге, сотиш — 490,26 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 566,67 тенге, сотиш — 572,11 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 69,79 тенге, сотиш — 72,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

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    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф