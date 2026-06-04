Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 486,01 тенге, сотиш — 492,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 565,03 тенге, сотиш — 574,99 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,27 тенге, сотиш — 6,57 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,48 тенге, сотиш — 73,62 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 487,69 тенге, сотиш — 490,26 тенге;
— евро: сотиб олиш — 566,67 тенге, сотиш — 572,11 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,56 тенге.
— юань: сотиб олиш — 69,79 тенге, сотиш — 72,42 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 3 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан