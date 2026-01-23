OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 505,81 тенге, сотиш — 508,31 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,68 тенге, сотиш — 595,13 тенге;

    — рубль 6,51-6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 504,03 тенге, сотиш — 510,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,00 тенге, сотиш — 599,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 505, 55 тенге, сотиш — 507,72 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,19 тенге, сотиш — 595,26 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,62 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 505,71 тенге, 1 евро — 591,43 тенге, 1 рубль — 6,65 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!