OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:50, 15 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган валюталар курси тақдим этилди.

    доллар
    Фото: Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 487.00 тенге, сотиш — 495.55 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 557.00 тенге, сотиш — 567.00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72.34 тенге, сотиш — 76.07 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 490.91 тенге, сотиш — 493.08 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 560.85 тенге, сотиш — 566.47 тенге;

    —рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,22 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 72,03 тенге, сотиш — 74,71 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!