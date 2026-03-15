Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 487.00 тенге, сотиш — 495.55 тенге;
— евро: сотиб олиш — 557.00 тенге, сотиш — 567.00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.00 тенге, сотиш — 6.30 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72.34 тенге, сотиш — 76.07 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 490.91 тенге, сотиш — 493.08 тенге;
— евро: сотиб олиш — 560.85 тенге, сотиш — 566.47 тенге;
—рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,22 тенге.
— юань: сотиб олиш — 72,03 тенге, сотиш — 74,71 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 14 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан