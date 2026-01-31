OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Алмати ва Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида ўртача курс қуйидагича:

    •  доллар: сотиб олиш — 502,33 тенге, сотиш — 504,97 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 595,18 тенге, сотиш — 599,95 тенге;
    •  рубль 6,52 - 6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 499,00 тенге, сотиш — 506,00 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 591,00 тенге, сотиш — 601,00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 502,50 тенге, сотиш — 504,63 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 596,05 тенге, сотиш — 601,82 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 501,02 тенге, 1 евро — 597,27 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

