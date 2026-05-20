Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 467,01 тенге, сотиш — 473,91 тенге;
— евро: сотиб олиш — 544,00 тенге, сотиш — 553,91 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,60 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,59 тенге, сотиш — 73,06 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 470,86 тенге, сотиш — 473,13 тенге;
— евро: сотиб олиш — 546,80 тенге, сотиш — 552,09 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,25 тенге,сотиш — 70,77 тенге.
