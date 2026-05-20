KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Нацбанк РК в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 467,01 тенге, сотиш — 473,91 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 544,00 тенге, сотиш — 553,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,60 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,59 тенге, сотиш — 73,06 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 470,86 тенге, сотиш — 473,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 546,80 тенге, сотиш — 552,09 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,25 тенге,сотиш — 70,77 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Биржа Доллар Евро Иқтисодиёт Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф