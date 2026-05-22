    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 468,06 тенге, сотиш — 474,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 543,03 тенге, сотиш — 552,94 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 73,05 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 470,35 тенге, сотиш — 472,44 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 546,13 тенге, сотиш — 551,14 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,78 тенге,сотиш — 70,23 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф