Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 468,06 тенге, сотиш — 474,93 тенге;
— евро: сотиб олиш — 543,03 тенге, сотиш — 552,94 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 73,05 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 470,35 тенге, сотиш — 472,44 тенге;
— евро: сотиб олиш — 546,13 тенге, сотиш — 551,14 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,78 тенге,сотиш — 70,23 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 21 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.