Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 453,00 тенге, сотиш — 460,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 525,00 тенге, сотиш — 535,01 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,27 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 455,58 тенге, сотиш — 457,90 тенге;
евро: сотиб олиш — 528,13 тенге, сотиш — 532,54 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,27 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 455,74 тенге, сотиш — 457,76 тенге;
евро: сотиб олиш — 528,65 тенге, сотиш — 533,53 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,17 тенге, сотиш — 5,24 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 456,56 тенге, 1 евро — 530,52 тенге, 1 рубль — 5,28 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 4 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.