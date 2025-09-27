OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кун учун Алматидаги ўртача валюта курси:

    - доллар: сотиб олиш — 544,34 тенге, сотиш — 546,47 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 634,90 тенге, сотиш — 638,97 тенге;

    - рубль 6,42 - 6,54 тенге орасида сотилади.

    Астанада:

    - Доллар 542,59 тенгедан харид қилиниб, 547,51 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 633,60 тенге, сотиш — 641,44 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    Чимкентда:

    - Доллар 544,02 тенгедан харид қилиниб, 547,06 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 634,75 тенге, сотиш — 639,85 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

