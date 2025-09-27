Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кун учун Алматидаги ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 544,34 тенге, сотиш — 546,47 тенге;
- евро: сотиб олиш — 634,90 тенге, сотиш — 638,97 тенге;
- рубль 6,42 - 6,54 тенге орасида сотилади.
Астанада:
- Доллар 542,59 тенгедан харид қилиниб, 547,51 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 633,60 тенге, сотиш — 641,44 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,58 тенге.
Чимкентда:
- Доллар 544,02 тенгедан харид қилиниб, 547,06 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 634,75 тенге, сотиш — 639,85 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,49 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 26 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков