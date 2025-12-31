OZ
    09:12, 31 Декабрь 2025

    Қозоғистонда доллар 505-510 тенге оралиғида сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 506,95 тенге, сотиш — 511,95 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589,78 тенге, сотиш — 597,68 тенге;

    — рубль 6,24-6,43 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,62 тенге, сотиш — 509,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,03 тенге, сотиш — 600,03 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 507,81 тенге, сотиш — 510, 14 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,95 тенге, сотиш — 603,70 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,40 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 502,57 тенге, 1 евро — 591,68 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Валюта
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
