    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 542,17 тенге, сотиш — 544,10 тенге;

    евро: сотиб олиш — 628,76 тенге, сотиш — 633,27 тенге;

    рубль 6,54 - 6,66 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 539,72 тенгедан сотиб олинади, 545,69 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 626,75 тенге, сотиш — 634,75 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,71 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 540,95 тенгедан сотиб олинади, 543,91 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 628,20 тенге, сотиш — 634,04 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,57 тенге, сотиш — 6,64 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 541,54 тенге,1 евро — 629,16 тенге,1 рубль — 6,64 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
