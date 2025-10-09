OZ
    9 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 541,52 тенге, сотиш — 543,90 тенге;

    евро: сотиб олиш — 627,68 тенге, сотиш — 632,98 тенге;

    рубль 6,51 - 6,62 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 538,71 тенгедан сотиб олинади, 544,71 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,72 тенге, сотиш — 633,72 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 539,88 тенгедан сотиб олинади, 542,87 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 627,40 тенге, сотиш — 633,40 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 540,06 тенге,1 евро — 628,25 тенге,1 рубль — 6,61 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

