09:36, 01 Февраль 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
АLMATY. Kazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 502,41 тенге, сотиш — 504,81 тенге;
- евро: сотиб олиш — 595,01 тенге, сотиш — 599,60 тенге;
- рубль 6,51 - 6,62 тенге орасида сотилмоқда.
- юань: сотиб олиш — 73,22 тенге, сотиш — 75,90 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 499,02 тенге, сотиш — 506,00 тенге;
- евро: сотиб олиш — 591,03 тенге, сотиш — 601,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
- юань: сотиб олиш — 73,51 тенге, сотиш — 77,75 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан