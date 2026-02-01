OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:36, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    АLMATY. Kazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 502,41 тенге, сотиш — 504,81 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 595,01 тенге, сотиш — 599,60 тенге;
    •  рубль 6,51 - 6,62 тенге орасида сотилмоқда.
    •  юань: сотиб олиш — 73,22 тенге, сотиш — 75,90 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 499,02 тенге, сотиш — 506,00 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 591,03 тенге, сотиш — 601,00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 73,51 тенге, сотиш — 77,75 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 31 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

