OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 28 Февраль 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта курси
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 497.68 тенге, сотиш — 500.18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587.43 тенге, сотиш — 593.05 тенге;

    — рубль 6.36-6.48 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495.02 тенге, сотиш — 502.00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 583.03 тенге, сотиш — 593.00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.25 тенге, сотиш — 6.55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,10 тенге, сотиш — 500,11 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,68 тенге, сотиш — 592,32 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 497,56 тенге, 1 евро — 586,92 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!