Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 460,03 тенге, сотиш — 466,98 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538,00 тенге, сотиш — 548,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,30 тенге;
— юань: сотиб олиш — 66,85 тенге, сотиш — 72,75 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 463,80 тенге, сотиш — 466,16 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542,69 тенге, сотиш — 548,04 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,01 тенге, сотиш — 6,15 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68.00 тенге, сотиш — 70.69 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 8 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан