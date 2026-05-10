    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 460,03 тенге, сотиш — 466,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,00 тенге, сотиш — 548,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,30 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 66,85 тенге, сотиш — 72,75 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,80 тенге, сотиш — 466,16 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,69 тенге, сотиш — 548,04 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,01 тенге, сотиш — 6,15 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68.00 тенге, сотиш — 70.69 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

