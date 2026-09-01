Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 457,03 тенге, сотиш — 464,01 тенге;
евро: сотиб олиш — 529,01 тенге, сотиш — 539,01 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,17 тенге, сотиш — 5,37 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 460,32 тенге, сотиш — 462,80 тенге;
евро: сотиб олиш — 532,92 тенге, сотиш — 538,11 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,16 тенге, сотиш — 5,30 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 460,52 тенге, сотиш — 462,60 тенге;
евро: сотиб олиш — 534,38 тенге, сотиш — 539,06 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,19 тенге, сотиш — 5,27 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 462,31 тенге, 1 евро — 536,09 тенге, 1 рубль — 5,34 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 31 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.