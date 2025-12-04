OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 504,24 тенге, сотиш — 506,82 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,73 тенге, сотиш — 592,58 тенге;

    — рубль 6,43 - 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 72,41 - 75,05 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 502,51 тенге, сотиш — 509,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,40 тенге, сотиш — 594,37 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 72,72 тенге, сотиш - 77,13 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 503,89 тенге, 1 евро — 587,54 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
