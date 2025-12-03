OZ
    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 507,68 тенге, сотиш — 510,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,93 тенге, сотиш — 594,85 тенге;

    — рубль 6,46-6,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 505,57 тенге, сотиш — 512,54 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587,46 тенге, сотиш — 597,46 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 507,30 тенге, сотиш — 509,57 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,85 тенге, сотиш — 595,22 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 508,2 тенге, 1 евро — 589,82 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

